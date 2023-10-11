flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1917 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC48,628,732

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1917
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (33)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1917 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 373 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 60. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 23 de octubre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 18 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 45 EUR
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 23 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
16 $
Precio en la divisa de la subasta 15 EUR
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 31 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 17 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1917. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1917. "Sembrador" es de 20 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1917. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1917 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1917. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1917, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1917Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas