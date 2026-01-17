flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1887 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1887 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1887 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Tauler&Fau Subastas

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,865,694

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1887
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:120 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1887 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1887 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 61527 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 900. La subasta tuvo lugar el 6 de octubre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
528 $
Precio en la divisa de la subasta 528 USD
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Wójcicki - 17 de marzo de 2024
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Wójcicki - 17 de marzo de 2024
VendedorWójcicki
Fecha17 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Katz - 19 de noviembre de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 13 de mayo de 2021
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 13 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha13 de mayo de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta cgb.fr - 26 de enero de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de enero de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Coinhouse - 29 de marzo de 2020
VendedorCoinhouse
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 19 de marzo de 2020
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 19 de marzo de 2020
VendedorHeritage
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Tauler & Fau - 16 de julio de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha16 de julio de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Coinhouse - 22 de junio de 2019
VendedorCoinhouse
Fecha22 de junio de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Bertolami - 18 de mayo de 2019
VendedorBertolami
Fecha18 de mayo de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Künker - 8 de diciembre de 2016
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 26 de marzo de 2015
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 26 de marzo de 2015
VendedorHeritage
Fecha26 de marzo de 2015
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta WAG - 15 de marzo de 2015
VendedorWAG
Fecha15 de marzo de 2015
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 29 de enero de 2015
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Heritage - 29 de enero de 2015
VendedorHeritage
Fecha29 de enero de 2015
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Künker - 28 de agosto de 2013
VendedorKünker
Fecha28 de agosto de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Grün - 14 de noviembre de 2012
VendedorGrün
Fecha14 de noviembre de 2012
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1887 A en subasta Jean ELSEN - 12 de marzo de 2011
VendedorJean ELSEN
Fecha12 de marzo de 2011
ConservaciónSin grado
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1887. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1887. A es de 120 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1887 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1887. A?

Para vender 50 céntimos del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

