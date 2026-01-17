flag
50 céntimos 1915 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC20,892,772

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1915
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:80 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1915 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 65355 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 456. La subasta tuvo lugar el 29 de marzo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
33 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
19 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 28 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha28 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta BAC - 14 de diciembre de 2022
VendedorBAC
Fecha14 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 29 de septiembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 9 de junio de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 8 de junio de 2022
VendedorKatz
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 14 de abril de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha14 de abril de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta BAC - 2 de marzo de 2022
VendedorBAC
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Frühwald - 28 de septiembre de 2019
VendedorFrühwald
Fecha28 de septiembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Frühwald - 18 de mayo de 2019
VendedorFrühwald
Fecha18 de mayo de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 28 de abril de 2019
VendedorKatz
Fecha28 de abril de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 28 de octubre de 2018
VendedorKatz
Fecha28 de octubre de 2018
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1915 "Sembrador" en subasta Frühwald - 17 de junio de 2018
VendedorFrühwald
Fecha17 de junio de 2018
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1915. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1915. "Sembrador" es de 80 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1915. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1915 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1915. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1915, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
