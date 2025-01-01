Catálogo
Francia
Período:
1775-1940
1775-1940
Luis XVI
1775-1795
Primera República
1792-1804
Napoleón I Bonaparte
1802-1814
Luis XVII
1814-1824
Carlos X
1824-1830
Luis Felipe I
1830-1848
Segunda República
1848-1852
Napoleón III Bonaparte
1852-1870
Tercera República
1870-1940
Página principal
Catálogo
Francia
1915
Monedas de de Francia 1915
2 francos 1915 Sembrador
Precio promedio
30 $
Ventas
0
28
1 franco 1915 Sembrador
Precio promedio
65 $
Ventas
0
24
50 céntimos 1915 Sembrador
Precio promedio
80 $
Ventas
0
25
