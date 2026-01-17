flag
1 franco 1915 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC47,955,158

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1915
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:65 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1915 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 395 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 600. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónMS62
Precio
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
18 $
Precio en la divisa de la subasta 15 EUR
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
38 $
Precio en la divisa de la subasta 35 EUR
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Coins NB - 23 de noviembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Coins NB - 30 de marzo de 2024
VendedorCoins NB
Fecha30 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 5 de marzo de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 5 de marzo de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Pruvost - 25 de septiembre de 2022
VendedorPruvost
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 2 de abril de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha2 de abril de 2022
ConservaciónMS66 GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Karamitsos - 5 de diciembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha5 de diciembre de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Karamitsos - 13 de junio de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha13 de junio de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 1 de marzo de 2021
VendedorPars Coins
Fecha1 de marzo de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Karamitsos - 13 de junio de 2020
VendedorKaramitsos
Fecha13 de junio de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Darabanth - 25 de abril de 2019
Francia 1 franco 1915 "Sembrador" en subasta Darabanth - 25 de abril de 2019
VendedorDarabanth
Fecha25 de abril de 2019
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1915. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1915. "Sembrador" es de 65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1915. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1915 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1915. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1915, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

