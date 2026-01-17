flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1915 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC13,963,409

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1915
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1915 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (28)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1915 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1025 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 120. La subasta tuvo lugar el 7 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónUNC
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 27 EUR
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
61 $
Precio en la divisa de la subasta 52 EUR
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Katz - 14 de enero de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Coins NB - 16 de diciembre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha16 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta BAC - 8 de junio de 2022
VendedorBAC
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta BAC - 26 de enero de 2022
VendedorBAC
Fecha26 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 24 de enero de 2022
VendedorPars Coins
Fecha24 de enero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 2 francos 1915 "Sembrador" en subasta V. GADOURY - 3 de septiembre de 2021
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1915. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1915. "Sembrador" es de 30 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1915. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1915 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1915. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1915, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
