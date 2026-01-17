flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1912 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1912 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1912 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC16,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1912
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1912 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1912 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 286 vendido en la subasta JEAN VINCHON NUMISMATIQUE por EUR 200. La subasta tuvo lugar el 22 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 4 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
26 $
Precio en la divisa de la subasta 25 EUR
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
64 $
Precio en la divisa de la subasta 60 EUR
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta Olympus Numismatics UG - 17 de febrero de 2023
VendedorOlympus Numismatics UG
Fecha17 de febrero de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta Numismática Leilões - 27 de diciembre de 2021
VendedorNumismática Leilões
Fecha27 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta Aureo & Calicó - 21 de abril de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1912 "Sembrador" en subasta Aureo & Calicó - 17 de septiembre de 2020
VendedorAureo & Calicó
Fecha17 de septiembre de 2020
ConservaciónMS63 NGC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1912. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1912. "Sembrador" es de 30 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1912. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1912 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1912. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1912, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1912Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas