FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1908 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC14,304,058

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1908
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1908 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1244 vendido en la subasta iNumis por EUR 100. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta BAC - 28 de octubre de 2025
VendedorBAC
Fecha28 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta BAC - 25 de junio de 2025
VendedorBAC
Fecha25 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de junio de 2025
VendedorAuctiones
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta BAC - 18 de febrero de 2025
VendedorBAC
Fecha18 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta BAC - 1 de octubre de 2024
VendedorBAC
Fecha1 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
38 $
Precio en la divisa de la subasta 35 EUR
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
85 $
Precio en la divisa de la subasta 80 EUR
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta BAC - 20 de septiembre de 2023
VendedorBAC
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta BAC - 29 de marzo de 2023
VendedorBAC
Fecha29 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta BAC - 6 de abril de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2018
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Katz - 25 de febrero de 2018
VendedorKatz
Fecha25 de febrero de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 18 de noviembre de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha18 de noviembre de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1908. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1908. "Sembrador" es de 30 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1908. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1908. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

