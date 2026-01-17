flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1897 "Sembrador". Pedfort. Oro (Francia, Tercera República)

Variedad: Pedfort. Oro

Anverso 50 céntimos 1897 "Sembrador" Pedfort Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1897 "Sembrador" Pedfort Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso6,22 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1897
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5400 USD
Precio promedio (PROOF):4900 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1897 "Sembrador" Pedfort Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Tercera República
Precios de subastas (9)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1897 "Sembrador". Pedfort. Oro. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22285 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6900. La subasta tuvo lugar el 26 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 28 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha28 de abril de 2025
ConservaciónPF63 NGC
Precio
5760 $
Precio en la divisa de la subasta 5760 USD
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 28 de abril de 2025
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 28 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha28 de abril de 2025
ConservaciónPF63 NGC
Precio
5760 $
Precio en la divisa de la subasta 5760 USD
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2024
ConservaciónPF63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónPF61 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónPF61 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 12 de junio de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha12 de junio de 2021
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Warin Global Investments - 9 de octubre de 2020
VendedorWarin Global Investments
Fecha9 de octubre de 2020
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Künker - 22 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónPROOF
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta UBS - 30 de enero de 2001
VendedorUBS
Fecha30 de enero de 2001
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Tercera República de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 50 céntimos del 1897. "Sembrador" es de 5400 USD para las monedas de acuñación regular y de 4900 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

