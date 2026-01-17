flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1889 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1889 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1889 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada PROOF100

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1889
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):3400 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1889 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1889 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 540 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 4800. La subasta tuvo lugar el 27 de noviembre de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónPF67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF64 NGC
Precio
4222 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 EUR
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
3850 $
Precio en la divisa de la subasta 3400 EUR
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta V. GADOURY - 3 de diciembre de 2016
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de diciembre de 2016
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta Künker - 20 de noviembre de 2013
VendedorKünker
Fecha20 de noviembre de 2013
ConservaciónPF63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2012
ConservaciónPF63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta Bru Sale & Wellico - 23 de junio de 2012
VendedorBru Sale & Wellico
Fecha23 de junio de 2012
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1889 A en subasta Palombo - 27 de noviembre de 2011
VendedorPalombo
Fecha27 de noviembre de 2011
ConservaciónPF66 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1889. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1889. A es de 3400 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1889 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1889. A?

Para vender 50 céntimos del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

