flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1910 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC15,922,600

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1910
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:60 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1910 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 977 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 120. La subasta tuvo lugar el 30 de noviembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
127 $
Precio en la divisa de la subasta 120 EUR
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
29 $
Precio en la divisa de la subasta 25 CHF
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
VendedorPesek Auctions
Fecha23 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2018
ConservaciónMS64 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta Höhn - 27 de octubre de 2016
VendedorHöhn
Fecha27 de octubre de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta iNumis - 13 de octubre de 2015
VendedoriNumis
Fecha13 de octubre de 2015
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1910 "Sembrador" en subasta Höhn - 2 de agosto de 2015
VendedorHöhn
Fecha2 de agosto de 2015
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1910. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1910. "Sembrador" es de 60 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1910. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1910 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1910. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1910, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1910Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas