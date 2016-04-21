flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1911 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1911 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1911 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,329,503

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1911
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1911 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (37)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1911 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1228 vendido en la subasta iNumis por EUR 210. La subasta tuvo lugar el 23 de marzo de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 7 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
106 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 4 de mayo de 2021
VendedorTauler & Fau
Fecha4 de mayo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 28 de marzo de 2021
VendedorCoinhouse
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Inasta - 3 de marzo de 2020
VendedorInasta
Fecha3 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Inasta - 10 de julio de 2019
VendedorInasta
Fecha10 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Numismatica Felsinea S.r.L. - 1 de febrero de 2017
VendedorNumismatica Felsinea S.r.L.
Fecha1 de febrero de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta La Galerie Numismatique - 22 de noviembre de 2016
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha22 de noviembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Baldwin's of St. James's - 29 de septiembre de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha29 de septiembre de 2016
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Numismatica Felsinea S.r.L. - 4 de julio de 2016
VendedorNumismatica Felsinea S.r.L.
Fecha4 de julio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta La Galerie Numismatique - 21 de abril de 2016
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha21 de abril de 2016
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 50 céntimos 1911 "Sembrador" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1911. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1911. "Sembrador" es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1911. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1911. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1911Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas