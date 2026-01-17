flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1905 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,380,861

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1905
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:240 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (18)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1905 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1284 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 600. La subasta tuvo lugar el 1 de octubre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
704 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 23 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
288 $
Precio en la divisa de la subasta 288 USD
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 17 de mayo de 2013
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de mayo de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2013
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 21 de octubre de 2011
VendedoriNumis
Fecha21 de octubre de 2011
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1905. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1905. "Sembrador" es de 240 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1905. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1905 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1905. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1905, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

