50 céntimos 1886 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1886 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1886 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC308,758

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1886
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:270 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1886 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1886 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 61442 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 960. La subasta tuvo lugar el 5 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Patrick Guillard Collection - 19 de noviembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónMS64
Precio
352 $
Precio en la divisa de la subasta 325 EUR
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
77 $
Precio en la divisa de la subasta 72 EUR
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU53
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Möller - 22 de mayo de 2024
VendedorMöller
Fecha22 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Heritage - 6 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2022
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Heritage - 6 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2022
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Nomisma - 3 de julio de 2021
VendedorNomisma
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Spink - 7 de junio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
VendedorStack's
Fecha26 de febrero de 2020
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Jean ELSEN - 7 de diciembre de 2019
VendedorJean ELSEN
Fecha7 de diciembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Spink - 19 de julio de 2019
VendedorSpink
Fecha19 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta SINCONA - 20 de mayo de 2016
VendedorSINCONA
Fecha20 de mayo de 2016
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta La Galerie Numismatique - 9 de septiembre de 2012
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha9 de septiembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Goldberg - 5 de septiembre de 2012
VendedorGoldberg
Fecha5 de septiembre de 2012
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta La Galerie Numismatique - 17 de junio de 2012
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha17 de junio de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta Goldberg - 31 de mayo de 2012
VendedorGoldberg
Fecha31 de mayo de 2012
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1886 A en subasta La Galerie Numismatique - 29 de abril de 2012
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha29 de abril de 2012
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1886. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1886. A es de 270 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1886 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1886 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1886. A?

Para vender 50 céntimos del 1886, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

