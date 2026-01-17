flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1900 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC9,194,767

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1900
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:370 USD
Precio promedio (PROOF):1000 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1900 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2048 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 1500. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónPF64 NGC
Precio
1028 $
Precio en la divisa de la subasta 900 EUR
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
1713 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 EUR
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónPF64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 11 de abril de 2023
VendedorStephen Album
Fecha11 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta BAC - 2 de marzo de 2022
VendedorBAC
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Pruvost - 30 de mayo de 2021
VendedorPruvost
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Katz - 24 de junio de 2018
VendedorKatz
Fecha24 de junio de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2018
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1900 "Sembrador" en subasta Creusy Numismatique - 22 de abril de 2014
VendedorCreusy Numismatique
Fecha22 de abril de 2014
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1900. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1900. "Sembrador" es de 370 USD para las monedas de acuñación regular y de 1000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1900. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1900. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

