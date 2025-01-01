FrancePeriod:1775-1940 1775-1940
Silver coins 50 Centimes of Napoleon III - France
50 Centimes 1853-1863
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1853A153,8300331854A1,080,2340271855A400,2590171856A1,436,2990191856BB1,195,698041856D1,245,5270101857A1,631,8610251858A5,558,5110461859A3,880,4730311859BB1,112,2710221860A2,656,8240361860BB2,917,4720151861BB355,000001862A1,549,4680251862BB1,007,000001863BB137,01104
50 Centimes 1852
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1852A1,010,000074
50 Centimes 1864-1869
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1864A7,597,7560401864BB4,625,8490401864K1,827,9360101865A7,397,6120191865BB5,174,945091865K4,900,8920131866A5,921,1571211866BB5,255,9661271866K3,500,433081867A14,528,4380321867BB9,991,7040601867K4,691,7290151868A2,788,5120161868BB9,992,0000241869BB1,800,000021
Popular sections