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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Орт (18 грошей) Сигизмунда III Вазы - Польша

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Орт (18 грошей) 1608-1615

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1608 R8 0 11609 R3 0 891610 R4 0 351611 R4 1 1261612 R2 0 2101613 R2 0 1941614 R2 0 2191615 R2 0 204
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Орт (18 грошей) 1615-1623

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1615 SA R1 0 1721616 SA R1 1 4821617 SA R1 0 4821618 SA R1 0 2211618 SB R1 0 1391619 SB R1 1 1501620 SB R2 0 1041621 SB R1 1 1741623 SB R7 0 24
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Орт (18 грошей) 1623-1626

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1623 Двойная дата R2, R8 0 901623 R 2 2941624 R 1 8871625 R 0 7241626 R 0 239
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Орт (18 грошей) 1618-1625

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1618 R8 0 01620 Цветы по сторонам щита R8 0 11620 II VE R6 0 141621 -, R8 0 3461621 16 под портретом R3 0 571621 Цветы по сторонам щита R8 0 61621 Щит не украшен 0 311622 R8, - 0 11971622 Банты - 0 31623 -, R5 2 13521623 Банты - 0 421624 -, R3 0 4461624 Банты - 0 21625 R8 0 3
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