Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1613 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1613
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1613 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 29000 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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