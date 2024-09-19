Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1625 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1625 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356240 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 210 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2022.
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