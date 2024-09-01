Орт (18 грошей) 1620 года. Цветы по сторонам щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1620 года. Цветы по сторонам щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 40000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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