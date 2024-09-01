Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1620 года. Цветы по сторонам щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Цветы по сторонам щита
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1620
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1620 года. Цветы по сторонам щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 40000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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