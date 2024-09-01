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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1620 года. Цветы по сторонам щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Цветы по сторонам щита

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1620 года Цветы по сторонам щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1620 года Цветы по сторонам щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1620 года. Цветы по сторонам щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 40000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
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Польша Орт (18 грошей) 1620 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1620 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1620 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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