Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1612 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1612 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1612 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (210)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1612 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 19500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Coins.ee (1)
  • Dorotheum (1)
  • GGN (4)
  • Heritage (5)
  • Höhn (1)
  • Janas (2)
  • Karbownik (1)
  • Künker (6)
  • MARCINIAK (15)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Monety i Medale (1)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (28)
  • Numedux (7)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (6)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Rzeszowski DA (9)
  • Soler y Llach (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Stack's (2)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (9)
  • Tempus (1)
  • TimeLine Auctions (1)
  • WAG (1)
  • WCN (67)
  • WDA - MiM (17)
  • Wójcicki (7)
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1612 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1612 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск