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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1623 года "Гданьск". Двойная дата (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Двойная дата

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1623 года "Гданьск" Двойная дата - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1623 года "Гданьск" Двойная дата - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1623 года "Гданьск". Двойная дата. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3056 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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