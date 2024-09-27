Орт (18 грошей) 1618 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1618 года "Гданьск" со знаком SA. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12600 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.

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