Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1618 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1618 года SA "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1618 года SA "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (221) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1618 года "Гданьск" со знаком SA. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12600 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Bucephalus Numismatic (1)
  • COINSNET (6)
  • CONCORDIA (1)
  • Dorotheum (1)
  • GGN (12)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (3)
  • Höhn (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (6)
  • MARCINIAK (18)
  • Möller (1)
  • Naumann (4)
  • Niemczyk (21)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (13)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • Numisbalt (28)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (7)
  • Rauch (5)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rzeszowski DA (26)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (6)
  • WAG (4)
  • WCN (32)
  • WDA - MiM (7)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (6)
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SA "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1618 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1618 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск