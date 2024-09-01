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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1620 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1620 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1620 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1620 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1620 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Орт (18 грошей) 1620 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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