Орт (18 грошей) 1623 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1623 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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