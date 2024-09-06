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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1623 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1623 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1623 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1623 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2194 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
7342 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 SB "Гданьск" на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1623 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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