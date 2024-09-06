Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1623 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1623 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2194 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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