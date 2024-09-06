Орт (18 грошей) 1621 года. Цветы по сторонам щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. Цветы по сторонам щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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