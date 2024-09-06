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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1621 года. Цветы по сторонам щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Цветы по сторонам щита

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года Цветы по сторонам щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года Цветы по сторонам щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. Цветы по сторонам щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
4464 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
1723 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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