Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1621 года. Цветы по сторонам щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Цветы по сторонам щита
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. Цветы по сторонам щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
4464 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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