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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1611 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1611 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1611 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1611 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1611 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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