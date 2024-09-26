Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1611 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1611
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1611 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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