Орт (18 грошей) 1621 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 12000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2021.

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