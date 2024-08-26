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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1621 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (174)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 12000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность VG
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
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Где купить?
Польша Орт (18 грошей) 1621 SB "Гданьск" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1621 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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