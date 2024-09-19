Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1619 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1619 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1619 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1619 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7012 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Dorotheum (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GGN (6)
  • Heritage (2)
  • Höhn (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Karbownik (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (22)
  • Monety i Medale (1)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (24)
  • Numedux (10)
  • Numimarket (5)
  • Numisbalt (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (5)
  • Rauch (4)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (6)
  • Solidus Numismatik (3)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Stary Sklep (3)
  • Tempus (1)
  • Via (2)
  • WCN (30)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (3)
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2121 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1619 SB "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1619 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1619 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск