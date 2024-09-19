Орт (18 грошей) 1619 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1619 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7012 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность UNC (25) AU (11) XF (57) VF (46) F (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (7) MS61 (4) AU58 (7) VF25 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (21) PCGS (1)

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