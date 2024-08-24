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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1610 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1610 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1610 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1610 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 36000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
3318 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4244 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 6, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 6, 2020
Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1610 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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