Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1610 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1610
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1610 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 36000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
3318 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4244 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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