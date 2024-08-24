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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1622 года. Банты (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Банты

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1622 года Банты - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1622 года Банты - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1622 года. Банты. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numimarket (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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