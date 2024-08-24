Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1622 года. Банты (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Банты
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1622 года. Банты. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.
Сохранность
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Где продать?
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