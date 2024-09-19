Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1624 года. Банты (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Банты
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1624 года. Банты. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4300 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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