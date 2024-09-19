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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1624 года. Банты (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Банты

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1624 года Банты - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1624 года Банты - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1624 года. Банты. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4300 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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