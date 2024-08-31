Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1608 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1608
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1608 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе H.D. Rauch за 34000 EUR. Торги состоялись 17 января 2022.
Сохранность
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