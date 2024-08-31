Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1608 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1608 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1608 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1608
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1608 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе H.D. Rauch за 34000 EUR. Торги состоялись 17 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rauch (1)
Польша Орт (18 грошей) 1608 "Гданьск" на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1608 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1608 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск