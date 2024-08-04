Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1622 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1197) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1622 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7500 PLN. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
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Дата 15 мая 2024
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Дата 14 мая 2024
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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