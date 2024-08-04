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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1622 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1622 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1622 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1197) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1622 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7500 PLN. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1622 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1622 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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