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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1614 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1614 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1614 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (219)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1614 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1262 $
Цена в валюте аукциона 5100 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1614 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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