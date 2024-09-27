Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1623 года. Банты (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Банты
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1623 года. Банты. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 11 января 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 10 марта 2023
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
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Дата 26 мая 2022
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Дата 2 марта 2022
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Дата 24 мая 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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