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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1623 года. Банты (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Банты

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1623 года Банты - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1623 года Банты - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1623 года. Банты. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 11 января 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (2)
  • Rzeszowski DA (8)
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  • WDA - MiM (9)
  • Wójcicki (4)
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1623 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1623 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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