Орт (18 грошей) 1615 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск" со знаком SA. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Stary Sklep за 10000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность UNC (43) AU (13) XF (51) VF (33) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (7) MS62 (14) MS61 (6) AU58 (5) AU55 (2) AU53 (1) DETAILS (5) Сервис NGC (44)

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