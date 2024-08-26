Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1615 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1615
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск" со знаком SA. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Stary Sklep за 10000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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