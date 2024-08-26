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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1615 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1615 года SA "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1615 года SA "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск" со знаком SA. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Stary Sklep за 10000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1615 SA "Гданьск" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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