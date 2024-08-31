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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1621 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (346) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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