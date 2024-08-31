Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1621 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (346) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 12 мая 2024
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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