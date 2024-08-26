Орт (18 грошей) 1621 года. 16 под портретом (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. 16 под портретом. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.

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