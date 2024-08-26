Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1621 года. 16 под портретом (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: 16 под портретом
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. 16 под портретом. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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