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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1621 года. 16 под портретом (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: 16 под портретом

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года 16 под портретом - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года 16 под портретом - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. 16 под портретом. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Aurea - June 10, 2023
Продавец Aurea
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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