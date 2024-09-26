Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1618 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1618
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1618 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Где продать?
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