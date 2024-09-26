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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1618 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1618 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1618 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1618 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1618 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1618 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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