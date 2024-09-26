Орт (18 грошей) 1618 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1618 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность UNC (31) AU (7) XF (57) VF (35) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (7) MS62 (4) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (1) XF45 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (22) PCGS (2)

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