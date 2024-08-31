Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1624 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (446) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1624 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Bucephalus Numismatic (1)
- Cieszyńskie CN (7)
- Coins.ee (7)
- COINSNET (25)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (4)
- Emporium Hamburg (1)
- GGN (6)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Janas (3)
- Katz (5)
- Künker (1)
- Monety i Medale (2)
- Naumann (9)
- Numedux (39)
- Numimarket (24)
- Numis Poland (4)
- Numisbalt (43)
- Numision (4)
- PDA & PGN (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (11)
- Rauch (4)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (66)
- Solidus Numismatik (2)
- Stare Monety (8)
- Stary Sklep (23)
- Tempus (19)
- WAG (1)
- WCN (86)
- WDA - MiM (21)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (10)
- Wu-eL (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bucephalus Numismatic
Дата 6 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 22
Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1624 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск