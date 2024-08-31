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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1624 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1624 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1624 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (446) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1624 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1624 на аукционе Bucephalus Numismatic - April 6, 2024
Продавец Bucephalus Numismatic
Дата 6 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1624 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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