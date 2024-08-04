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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1621 года. Щит не украшен (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Щит не украшен

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года Щит не украшен - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1621 года Щит не украшен - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. Щит не украшен. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7100 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
654 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1621 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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