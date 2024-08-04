Орт (18 грошей) 1621 года. Щит не украшен (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. Щит не украшен. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7100 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.

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