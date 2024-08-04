Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1621 года. Щит не украшен (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Щит не украшен
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1621 года. Щит не украшен. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7100 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
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Где продать?
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