Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1615
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (204)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Stary Sklep за 9000 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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