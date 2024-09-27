Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (204)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1615 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Stary Sklep за 9000 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • CNG (4)
  • COINSNET (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GGN (24)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (6)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (4)
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • MARCINIAK (8)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (15)
  • Numedux (4)
  • Numimarket (18)
  • Numisbalt (1)
  • Numision (3)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (10)
  • Rauch (7)
  • Rhenumis (1)
  • Rzeszowski DA (30)
  • SINCONA (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Stary Sklep (6)
  • Via (1)
  • WAG (2)
  • WCN (25)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (11)
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - December 12, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1615 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1615 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск