Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1609 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1609
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1609 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23008 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2289 $
Цена в валюте аукциона 9250 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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