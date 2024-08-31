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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1609 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1609 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1609 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1609 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23008 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

Сохранность
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2289 $
Цена в валюте аукциона 9250 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VG
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1609 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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