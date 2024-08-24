Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1620 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1620 года II VE - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1620 года II VE - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1620 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 37000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (6)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Zeus Numismatics (2)
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10148 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
3242 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Zeus Numismatics - April 11, 2020
Продавец Zeus Numismatics
Дата 11 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Zeus Numismatics - November 17, 2019
Продавец Zeus Numismatics
Дата 17 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1620 II VE на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1620 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1620 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск