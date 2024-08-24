Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1620 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,21 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1620
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1620 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 37000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
3242 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zeus Numismatics
Дата 11 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Zeus Numismatics
Дата 17 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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