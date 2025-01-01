flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

Monedas conmemorativas de cuproníquel 1 rublo de la URSS y RSFS - Rusia

1 rublo 1965

20 años de Victoria
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1965045
1 rublo 1967

50 años de la Revolución de Octubre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1967039
1 rublo 1970

Centenario del nacimiento de V.I. Lenin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
19700115
1 rublo 1975

30 años de Victoria
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1975ЛМД041
1 rublo 1977

60 años de la Revolución de Octubre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1977030
1 rublo 1977

Olimpiada 1980. Emblema
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1977029
1 rublo 1978

Olimpiada 80. Kremlin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1978025
1 rublo 1979

Olimpiada 80. Universidad
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1979026
1 rublo 1979

Olimpiada 80. Obelisco a los cosmonautas
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1979024
1 rublo 1980

Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1980029
1 rublo 1980

Olimpiada 80. Antorcha Olímpica
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1980016
1 rublo 1981

Yuri Gagarin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1981015
1 rublo 1981

Amistad para siempre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
198109
1 rublo 1982

60 años de la URSS
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1982032
1 rublo 1983

Valentina Tereshkova
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1983041
1 rublo 1983

Iván Fiódorov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1983021
1 rublo 1983

Carlos Marx
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1983024
1 rublo 1984-1985

Aleksandr Pushkin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
19840161985010
1 rublo 1984

Dmitri Mendeléyev
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1984012
1 rublo 1984

Aleksandr Popov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1984015
1 rublo 1985

Vladímir Lenin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1985021
1 rublo 1983-1985

Federico Engels
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1983Error de fecha - 1983091985026
1 rublo 1985

40 años de Victoria
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1985026
1 rublo 1985

Festival de la juventud
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1985014
1 rublo 1984-1986

Mijaíl Lomonósov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1984Error de fecha - 198404198608
1 rublo 1986

Año de paz
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1986015
1 rublo 1987

175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1987126
1 rublo 1987

175 aniversario de la Batalla de Borodino - Obelisco
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1987133
1 rublo 1987

Konstantín Tsiolkovski
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
19870128
1 rublo 1987

70 años de la Revolución de Octubre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1987030
1 rublo 1988

Máximo Gorki
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
19880118
1 rublo 1987-1988

León Tolstói
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1987Error de fecha - 1987001988037
1 rublo 1989

Modest Músorgski
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1989086
1 rublo 1989

Tarás Shevchenko
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1989075
1 rublo 1989

Mijaíl Lérmontov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1989068
1 rublo 1989

Niyazi
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1989014
1 rublo 1989

Mihai Eminescu
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1989033
1 rublo 1990

Antón Chéjov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1990136
1 rublo 1990

Piotr Chaikovski
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1990142
1 rublo 1990

Gueorgui Zhúkov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1990052
1 rublo 1990

Francysk Skaryna
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
19900118
1 rublo 1990

Janis Rainis
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
19900108
1 rublo 1990-1991

Alisher Navoi
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1990Error de fecha - 19900819910102
1 rublo 1990-1991

Piotr Lébedev
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1990Error de fecha - 1990001991067
1 rublo 1991

Serguéi Prokófiev
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
19910491991Error de fecha - 195200
1 rublo 1991

Majtumkuli
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1991079
1 rublo 1991

Konstantín Ivanov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1991086
1 rublo 1991

Nezamí Ganyaví
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
19910104
1 rublo 1991

Olimpiada - 1992. Carrera
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
199109
1 rublo 1991

Olimpiada - 1992. Saltos de longitud
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
199108
1 rublo 1991

Olimpiada - 1992. Lucha
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1991010
1 rublo 1991

Olimpiada - 1992. Halterofilia
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
199108
1 rublo 1991

Olimpiada - 1992. Ciclismo
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
199109
1 rublo 1991

Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1991011
