Monedas conmemorativas de cuproníquel 1 rublo de la URSS y RSFS - Rusia
1 rublo 196520 años de Victoria
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1965045
1 rublo 196750 años de la Revolución de Octubre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1967039
1 rublo 1970Centenario del nacimiento de V.I. Lenin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas19700115
1 rublo 197530 años de Victoria
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1975ЛМД041
1 rublo 197760 años de la Revolución de Octubre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1977030
1 rublo 1977Olimpiada 1980. Emblema
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1977029
1 rublo 1978Olimpiada 80. Kremlin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1978025
1 rublo 1979Olimpiada 80. Universidad
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1979026
1 rublo 1979Olimpiada 80. Obelisco a los cosmonautas
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1979024
1 rublo 1980Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1980029
1 rublo 1980Olimpiada 80. Antorcha Olímpica
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1980016
1 rublo 1981Yuri Gagarin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1981015
1 rublo 1981Amistad para siempre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas198109
1 rublo 198260 años de la URSS
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1982032
1 rublo 1983Valentina Tereshkova
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1983041
1 rublo 1983Iván Fiódorov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1983021
1 rublo 1983Carlos Marx
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1983024
1 rublo 1984Dmitri Mendeléyev
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1984012
1 rublo 1984Aleksandr Popov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1984015
1 rublo 1985Vladímir Lenin
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1985021
1 rublo 1983-1985Federico Engels
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1983Error de fecha - 1983091985026
1 rublo 198540 años de Victoria
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1985026
1 rublo 1985Festival de la juventud
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1985014
1 rublo 1984-1986Mijaíl Lomonósov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1984Error de fecha - 198404198608
1 rublo 1986Año de paz
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1986015
1 rublo 1987175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1987126
1 rublo 1987175 aniversario de la Batalla de Borodino - Obelisco
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1987133
1 rublo 1987Konstantín Tsiolkovski
AñoMarcaDescripciónVentasVentas19870128
1 rublo 198770 años de la Revolución de Octubre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1987030
1 rublo 1988Máximo Gorki
AñoMarcaDescripciónVentasVentas19880118
1 rublo 1987-1988León Tolstói
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1987Error de fecha - 1987001988037
1 rublo 1989Modest Músorgski
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1989086
1 rublo 1989Tarás Shevchenko
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1989075
1 rublo 1989Mijaíl Lérmontov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1989068
1 rublo 1989Niyazi
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1989014
1 rublo 1989Mihai Eminescu
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1989033
1 rublo 1990Antón Chéjov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1990136
1 rublo 1990Piotr Chaikovski
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1990142
1 rublo 1990Gueorgui Zhúkov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1990052
1 rublo 1990Francysk Skaryna
AñoMarcaDescripciónVentasVentas19900118
1 rublo 1990Janis Rainis
AñoMarcaDescripciónVentasVentas19900108
1 rublo 1990-1991Alisher Navoi
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1990Error de fecha - 19900819910102
1 rublo 1990-1991Piotr Lébedev
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1990Error de fecha - 1990001991067
1 rublo 1991Serguéi Prokófiev
AñoMarcaDescripciónVentasVentas19910491991Error de fecha - 195200
1 rublo 1991Majtumkuli
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1991079
1 rublo 1991Konstantín Ivanov
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1991086
1 rublo 1991Nezamí Ganyaví
AñoMarcaDescripciónVentasVentas19910104
1 rublo 1991Olimpiada - 1992. Carrera
1 rublo 1991Olimpiada - 1992. Saltos de longitud
1 rublo 1991Olimpiada - 1992. Lucha
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1991010
1 rublo 1991Olimpiada - 1992. Halterofilia
1 rublo 1991Olimpiada - 1992. Ciclismo
1 rublo 1991Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1991011
