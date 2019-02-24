flag
1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso11,25 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1967
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):95 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1967 "50 años de la Revolución de Octubre". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1284 vendido en la subasta Dom Aukcyjny Numimarket.pl por PLN 1400. La subasta tuvo lugar el 24 de febrero de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF65 ULTRA CAMEO NGC
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF65 ULTRA CAMEO
Precio
26 $
Precio en la divisa de la subasta 22 EUR
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins NB - 31 de mayo de 2025
VendedorCoins NB
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPF68 NGC
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta COINSTORE - 30 de marzo de 2025
VendedorCOINSTORE
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Klondike Auction - 12 de marzo de 2024
VendedorKlondike Auction
Fecha12 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 29 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha29 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 11 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins NB - 13 de mayo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 13 de febrero de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 18 de abril de 2021
VendedorKatz
Fecha18 de abril de 2021
ConservaciónPF68 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numimarket - 30 de marzo de 2021
VendedorNumimarket
Fecha30 de marzo de 2021
ConservaciónPF68 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 9 de julio de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha9 de julio de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1967 "50 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 2 de noviembre de 2019
VendedorKatz
Fecha2 de noviembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 95 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1967 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1967. "50 años de la Revolución de Octubre"?

Para vender 1 rublo del 1967, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

