1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1983
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (41)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1983 "Valentina Tereshkova". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 649 vendido en la subasta Russiancoin por RUB 3500. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 6 de febrero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 28 EUR
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 28 EUR
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 2 de mayo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha2 de mayo de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 21 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 9 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha9 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 12 de octubre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha12 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 14 de septiembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha14 de septiembre de 2023
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 14 de septiembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha14 de septiembre de 2023
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 6 de julio de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 2 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 18 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha18 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 7 de julio de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha7 de julio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 26 de mayo de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha26 de mayo de 2022
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Valentina Tereshkova" en subasta Russiancoin - 12 de mayo de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónPF67 RNGA
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1983. "Valentina Tereshkova"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1983. "Valentina Tereshkova" es de 30 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1983. "Valentina Tereshkova"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1983 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1983. "Valentina Tereshkova"?

Para vender 1 rublo del 1983, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
