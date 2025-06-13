flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1981
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:65 USD
Precio promedio (PROOF):40 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1981 "Yuri Gagarin". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1078 vendido en la subasta Coins NB por EUR 110. La subasta tuvo lugar el 13 de junio de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 42 EUR
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
127 $
Precio en la divisa de la subasta 110 EUR
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Coins.ee - 17 de diciembre de 2024
VendedorCoins.ee
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Antivm Numismatica - 28 de diciembre de 2022
VendedorAntivm Numismatica
Fecha28 de diciembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónPF69 PCGS
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Numisbalt - 14 de marzo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha14 de marzo de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Katz - 26 de septiembre de 2019
VendedorKatz
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Katz - 17 de febrero de 2019
VendedorKatz
Fecha17 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Russiancoin - 7 de diciembre de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha7 de diciembre de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 1 rublo 1981 "Yuri Gagarin" en subasta Katz - 23 de abril de 2017
VendedorKatz
Fecha23 de abril de 2017
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1981. "Yuri Gagarin"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1981. "Yuri Gagarin" es de 65 USD para las monedas de acuñación regular y de 40 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1981. "Yuri Gagarin"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1981 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1981. "Yuri Gagarin"?

Para vender 1 rublo del 1981, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

