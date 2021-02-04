flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1991
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6 USD
Precio promedio (PROOF):10 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (49)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1991 "Serguéi Prokófiev". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2333 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 50. La subasta tuvo lugar el 4 de febrero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Karamitsos - 22 de septiembre de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
19 $
Precio en la divisa de la subasta 17 EUR
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de septiembre de 2023
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
6 $
Precio en la divisa de la subasta 6 EUR
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 30 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 16 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha16 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 2 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 13 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha13 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 14 de abril de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha14 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 14 de octubre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha14 de octubre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 30 de septiembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha30 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev" en subasta Russiancoin - 2 de septiembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha2 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1991. "Serguéi Prokófiev"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1991. "Serguéi Prokófiev" es de 6 USD para las monedas de acuñación regular y de 10 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1991. "Serguéi Prokófiev"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1991. "Serguéi Prokófiev"?

Para vender 1 rublo del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1991Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 1 rubloSubastas numismáticas